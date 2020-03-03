شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تحذر: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمروجي الشائعات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
طلبت النيابة العامة من الجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم ترويج الشائعات حتى لا يقع من يتورط في ذلك تحت طائلة العقوبات النظامية.
وأوضحت النيابة العامة أن استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي، فلا تكن شريكًا في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسّة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع، نأيًا بالنفس عن المُساءلة الجزائية.
وأضافت أنه وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب مروج الشائعات بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.
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