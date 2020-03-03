شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطار في إندونيسيا بعد ثوران بركان على جزيرة جاوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت السلطات الإندونيسية إن ثورة بركان جبل ميرابي، الثلاثاء، تسببت في إغلاق المطار بمدينة سولو القريبة على جزيرة جاوة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بعد انبعاث عمود من الرماد البركاني بارتفاع ستة كيلومترات. ويعد البركان القريب من مدينتي يوجياكارتا وسولو، أحد أنشط البراكين في إندونيسيا، وأودت سلسلة ثورات له بحياة أكثر من 350 شخصاً عام 2010. وأصدرت نشرة تعليمات الطيران بالمرصد الإندونيسي للبراكين إنذاراً أحمر وقالت إن سحابة الرماد تتحرك نحو الشمال.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في إندونيسيا إن إغلاق المطار الدولي في سولو تسبب في تأجيل عدة رحلات. وناشدت الوكالة المحلية لمكافحة الكوارث السكان الابتعاد عن منطقة محيطها ثلاثة كيلومترات حول جبل ميرابي. وأعلنت السلطات أن الثوران استمر حوالي ثماني دقائق وحذرت من ثورات أخرى للبركان في ظل استمرار تحركات الحمم البركانية.

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