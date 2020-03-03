«آبل» ستدفع 500 مليون دولار بسبب إبطاء متعمد لهواتف «آي فون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت «آبل» على دفع ما يصل إلى 500 مليون دولار إلى مستهلكيها الذين يملكون نماذج قديمة من هواتف «آي فون»، إثر اتهامات للمجموعة العملاقة في مجال التكنولوجيا بتعمّد تقليص مستوى أداء هذه الأجهزة لحث المستخدمين على شراء طرز أحدث.

وقالت محكمة في مدينة سان خوسيه، بولاية كاليفورنيا الأمريكية: «بعد سنتين من المنازعة والمواجهة المحتدمة، توصل الطرفان إلى اتفاق». وكانت «آبل» تقدمت باعتذار في ديسمبر/ كانون الأول، عن تعمّدها إبطاء بعض أجهزة «آي فون» لتفادي أن تنطفئ هذه الهواتف بصورة مباغتة بفعل تراجع أداء البطارية.

غير أن المجموعة نفت إجراءها أي محاولات للتسبب بتقادم مبرمج لهذه الأجهزة (تقصير عمرها عمداً). وقالت «آبل» حينها: «لم، ولن نقوم يوماً بأي شيء من شأنه التقصير المتعمد لعمر منتج مصنوع من «آبل»، أو تقليص جودة منتجاتنا للدفع في اتجاه إبدالها».

وبحسب الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه، ستدفع «آبل» ما بين 310 ملايين دولار، و500 مليون، لتغطية نفقات محامي المدعين، والتعويض للمالكين الأمريكيين لهواتف «آي فون» من طرز «6»، و«7»، و«إس إي».

وسيحصل هؤلاء على ما يقرب من 25 دولاراً عن كل هاتف ذكي اشتروه من هذه الطرز، تبعاً لعدد الأشخاص الذين سيتبعون هذه الخطوات للحصول على التعويض. وسينال المحامون بموجب الاتفاق أكثر من 90 مليون دولار.

ولا يزال يتعين أن ينال الاتفاق موافقة قضائية أمريكية خلال جلسة مطلع الشهر المُقبل قبل دخوله حيز التنفيذ.

وكانت فرنسا فرضت على المجموعة الأمريكية العملاقة، الشهر الماضي، دفع غرامة قدرها 25 مليون يورو لأنها لم تُعلم مستخدميها بأنه يمكن لتحديثات أجهزتها إبطاء عمل هواتف «آي فون» القديمة.