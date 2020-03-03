«كارفور موبي مارت».. أول متجر متنقّل في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت كارفور، عن متجر «موبي مارت» المتنقّل على متن حافلة، الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيقوم بخدمة الزبائن بالقرب من منازلهم في مناطق سكنية عدة، على مستوى إمارة دبي، وعلى مدار ستة أيام في الأسبوع، بما يلائم احتياجاتهم.

ويوفّر «كارفور موبي مارت» للمتسوقين خيارات واسعة من احتياجات البقالة اليومية، والأغذية الطازجة، التي تشمل تشكيلة متنوّعة من المنتجات الزراعية العضوية والأطعمة المجمّدة والوجبات الخفيفة والمشروبات واللوازم المنزلية الخفيفة. وسيتضمّن مسار حافلة «كارفور موبي مارت» محطّات عدة في مجمعات سكنية، حيث ستتوقف في مواقع ومواعيد محددة على مسافة قصيرة من منازل المتسوقين.

وقال فيليب بجييون، مدير كارفور الإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة: انطلاقاً من موقعنا كعلامة رائدة في قطاع التجزئة في المنطقة، نتطلع باستمرار لابتكار وسائل جديدة من شأنها أن تعزز مكانتنا ومساهمتنا في تعزيز تجربة العملاء. وهذا ما يدفعنا إلى إطلاق مفاهيم فريدة من نوعها، يمكننا من خلالها الوصول مباشرة إلى عملائنا وتلبية احتياجاتهم أينما كانوا. ويعكس «كارفور موبي مارت» التزام «ماجد الفطيم» بتقديم تجربة تسوّق مبتكرة وسلسة للمتسوّقين، من خلال توفير خدمات كارفور على مقربة من منازلهم.

وقد تمّ تطوير حافلة «كارفور موبي مارت» من قبل «بيسبوك ترايلر»، الشركة الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها. وقال جمال ويك، المدير العام والمؤسس المشارك للشركة: نثني على جهود «ماجد الفطيم» الرامية لابتكار أفضل الحلول والخدمات التي تتجاوز توقّعات العملاء من العلامات التجارية التقليدية، وقد اعتاد سكان دولة الإمارات على أن تتوفّر لديهم خدمات التوصيل الشخصية من كل العلامات، وفي هذا الصدد، نجحت كارفور أيضاً في ابتكار تجربة تسوّق البقالة عند منازل العملاء. ويسعدنا جداً دعم كارفور للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال ابتكار مبادرات مماثلة، والتي تعكس جهودهم الرامية للمساهمة في تنويع موارد الاقتصاد المحلّي.

وجهات الحافلة

ستزور حافلة «كارفور موبي مارت» العديد من المناطق في دبي، أغلبيتها من الأحياء السكنية، إضافة إلى شاطئ كايت بيتش في جميرا، ومجمّع الرحابة لسكن الموظفين الواقع على طريق دبي-العين. وتشمل قائمة وجهات الحافلة المتنقلة كلاً من: المنطقة الحرّة في جبل علي - البوابة الجنوبية، ومجمّع أكويا السكني في منطقة جونيبر، ومنطقة كلاريت، ومنطقة أمازونيا، والرحابة، وكايت بيتش، وميدان- بالقرب من سكن موظّفي «طيران الإمارات»، وقرية جميرا الدائرية، ومثلث قرية جميرا، وجزر جميرا، ومدينة دبي الرياضية - فيكتوري هايتس.