توعية سائقي سيارات الدفع الرباعي ضمن «آثار 46»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت هيئة الشارقة للآثار، الجمعة، جولة توعوية في مناطق الشارقة الأثرية وتحديداً في المنطقة الوسطى لنحو 40 مركبة من سيارات الدفع الرباعي، بالتعاون مع فريق «الجي كي الإماراتي»، ضمن حملتها التوعوية «آثار 46» الهادفة إلى إبراز أهمية حماية التراث الأثري والمادي لإمارة الشارقة.

انطلقت الجولة التي أقيمت بالتعاون مع مركز شرطة الذيد، من الفضاء البري خلف جبل مليحة مروراً بتل العزب، وحمدة، والفاية، واختتمت الجولة بالبداير، وتضمنت توزيعات وهدايا على مرتادي هذه المناطق من مختلف العائلات، وتوعيتهم بأهمية التواصل مع هيئة الشارقة للآثار في حالة عثورهم على قطع أثرية.

وأكد عيسى يوسف، مدير الآثار والتراث المادي في الهيئة، أن هذه الفعالية تأتي في إطار سعي هيئة الشارقة للآثار، إلى تعزيز شراكتها مع مختلف مؤسسات المجتمع وأفراده، ونشر ثقافة الوعي الأثري بين مرتادي المناطق التاريخية والأثرية والسياحية، وتعريفهم بالطرق المثلى لتسليم القطع الأثرية عند العثور عليها. وأشارت أسماء السويدي، المشرفة العامة لحملة «آثار 46»، إلى أهمية تسليط الضوء على جماليات المناطق التاريخية والمواقع الأثرية في الشارقة، وتوعية الجيل الجديد بالمسؤولية المجتمعية لحماية الآثار والحفاظ على تاريخ الإمارة المتأصل منذ القدم، والتعريف بإنجازات الهيئة في مجال الحفاظ على الآثار وصون المكتشفات الأثرية.

وعبر المشاركون عن سعادتهم بهذه الفعالية، وأكد محمد يوسف المخلوف، أن الجولة عرّفته إلى معلومات كثيرة بأسلوب ممتع، عن آثار المنطقة الوسطى للإمارة التي يرجع تاريخ بعضها إلى 125 ألف عام، فيما قال فادي أحمد إن التجربة كانت مفيدة ومشوقة؛ لكونها تتيح اكتشاف التاريخ العريق لهذه المنطقة.

وتنظم حملة «آثار 46» بالشراكة والتعاون مع العديد من الجهات من بينها: هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومجلس الشارقة للتعليم، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومطار الشارقة، ومؤسسة الشارقة للفنون، والمجالس البلدية في الإمارة، وسوق الجبيل، وعدد من الجامعات المحلية.