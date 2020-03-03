مشاركة ناجحة لنادي الشارقة للسيارات القديمة في «الدرعية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي الشارقة للسيارات القديمة مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية، الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 27 - 29 فبراير/‏ شباط الماضي، ويعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 500 سيارة كلاسيكية، ونادرة.

وأشاد الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، محافظ الدرعية، خلال زيارته لجناح النادي، بالمشاركة الداعمة للمهرجان، مثنياً على مشاركة النادي بهدف تعزيز هواية اقتناء السيارات القديمة، والحفاظ عليها.

وقال د.علي أحمد أبو الزود رئيس مجلس النادي: «تعكس مشاركتنا في المهرجان حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على نقل صورة تاريخية حضارية للإمارة التي تمثل رمزاً للثقافة والحضارة والفكر، واهتمامها بتوثيق تاريخ مراحل تطور السيارات».

وأضاف: «ركزنا من خلال المشاركة على قدم السيارات التي تعد شاهدة على حقبة تاريخية هامة في صناعة السيارات، وأن تكون من دون إضافات، أو تعديلات، وفي حالة الوكالة، حيث تم اختيار سيارات مملوكة لأعضاء النادي، وهي من طراز مرسيدس بنز 220 يعود تاريخ صنعها لعام 1952، وطراز «شيفروليه إمبالا» تعود لعام 1958. وأكد حرص نادي الشارقة للسيارات القديمة على تحقيق رؤيته الهادفة إلى أن يكون النادي أحد أهم المؤسسات الرائدة في مجال رياضة السيارات القديمة على مستوى المنطقة من خلال المشاركة في الفعاليات والمهرجانات المحلية والدولية التي تعزز نشر ثقافة اقتناء السيارات القديمة باعتبارها عامل جذب واهتمام من مختلف الشرائح والأعمار، حيث هناك سيارات تفوق أعمار ملاكها عشرات السنين. من جانبه، أشاد سعيد محمد بن عاشور مدير نادي الشارقة للسيارات القديمة، بالتنظيم ومستوى الفعاليات التي تصاحب المهرجان الذي يلقى اهتماماً على المستوى العالمي من هواة وعشاق السيارات الكلاسيكية القديمة، مشيراً إلى أن النادي يشارك في هذا الحدث للسنة الثالثة على التوالي، ويحرص من خلاله إلى تسويق أنشطة النادي، وعرض سيارات الأعضاء، وتعزيز مدى اهتمامهم وعنايتهم بالسيارات، وإبراز دور ورشة النادي المتخصصة في صيانة السيارات القديمة، والحفاظ على هذا الإرث.

وشهد جناح النادي في المعرض إقبالاً كبيراً من الجمهور للتعرف إلى نوعية وقدم السيارات المعروضة.