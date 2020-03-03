راشد الزعابي: أحلم بمشروع للاستدامة وتدوير أدوات الطعام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: فدوى إبراهيم

شغف الشاب راشد ليواد الزعابي بخوض التجارب المختلفة والاستفادة من فرص الحياة يدفعه لأن يكون مميزاً بين أقرانه. لم توقفه دراسته لإدارة الأعمال بجامعة الشارقة عند حد الدراسة المنهجية، بل عزم على دعم طاقته فانضم للبرنامج التطوعي «آيسك» الذي يعزز من المهارات القيادية واستكشاف القدرات.

يقول الزعابي: «شعرت في السنة الأولى من دخول الجامعة أن هناك طاقة ما بداخلي أرغب بتسييرها في المجال الصحيح، فبحثت عن مجالات يمكن أن أستثمر فيها وقتي، حتى علمت بشأن برنامج «آيسك»، وسجلت فيه عام 2018. وتطورت مهاراتي من خلال البرنامج، وبدأت أمكّن قدراتي في القيادة والعلاقات الاجتماعية، حتى اخترت نائباً لمسؤول البرنامج، بعدها مسؤولاً عن التسويق ثم عن المواهب في العام الماضي، وحالياً رئيساً للبرنامج في الشارقة».

ويشير الزعابي إلى أن أهم صفات تخلص منها هي الانطوائية، والابتعاد عن العلاقات الاجتماعية، وحولها إلى طاقة في النشاط والتعارف بعد انضمامه للبرنامج التطوعي، ويضيف: «كان لزاماً عليّ أن أتخلص من بعض الصفات السلبية، وأن أكتسب مهارات وخبرات مضافة لدراستي كي أنال الوظيفة التي أستحقها بعد التخرج».

وبعد أن استطاع الزعابي أن يخطو خطواته نحو تمكين ذاته، واكتشاف قدراته، يستعد حالياً إلى جانب أحد الزملاء لتحقيق حلمه الذي يتجسد بمشروع خاص يعنى بالاستدامة، يقول عنه: «مشروعي هو مطعم ومحل للأدوات المستدامة، بحيث يمكن إعادة تدوير أدوات تناول الطعام، وبيع أدوات مستدامة قابلة للتحلل بعد الاستخدام، فهو مشروع متكامل للترويج والتوعية لفكرة الاستدامة وأهميتها في وقتنا الحالي، الذي يشهد مستوى مرتفعاً جداً من الاستهلاك، وبالتالي أطناناً من النفايات».