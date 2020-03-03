"يوتيوب" تختبر برنامجًا يتيح لمنشئي المحتوى بيع الإعلانات مباشرة

دبي - بواسطة محمد فارس © يوتيوب يوتيوب

كتب- عاصم الأنصاري:

بدأت شركة يوتيوب في اختبار برنامج جديد يسمح لمنشئي المحتوى ببيع مساحات إعلانات للعلامات التجارية التي يعملون معها بانتظام، على أن تتم عملية البيع بين القناة والمُعلِن مباشرة.

وقال مدير إدارة المنتجات لدى يوتيوب، توم لوينج،: "إن البرنامج التجريبي محدود للغاية، وهو يصلح فقط للعروض بين منشئي المحتوى والعلامات التجارية التي تربطهم بها علاقة سابقة"، مضيفًا "أن هذا يتيح لمنشئي المحتوى بيع الإعلانات مباشرةً إلى العلامة التجارية".

وأردف: "نعلم أن هناك العديد من الناس المهتمين بشدة في هذا الأمر، لذا فإن هذا الاختبار صغير للغاية، ولكن مع زيادة المعلومات التي نحصل عليها، فإننا بلا شك سنوسعه في أقرب وقت ممكن".

Advertisements

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، يُشار إلى أن تمكين منشئي المحتوى من التحكم بالإعلانات التي تظهر مع مقاطع الفيديو التي ينشرونها يعد من الأمور التي كثُر الطلب عليها من يوتيوب، خاصةً أن الكثير من القنوات تعتمد في إيراداتها بصورة رئيسية على الإعلانات وعدد المشاهدات.

وتعد الإعلانات على يوتيوب مصدر ربح كبير سواء لمنشئي المحتوى أو لجوجل نفسها، إذ أعلنت الشركة أن إيراداتها من الإعلانات في عام 2019 فقط بلغت أكثر من 15 مليار دولار أمريكي. لذا فإن جوجل تتحكم بالإعلانات بغية تحقيق أكبر مكسب لها.

هذا، وليس من الواضح ما عدد منشئي المحتوى الذين تختبر معهم يوتيوب برنامجها الإعلاني الجديد، ولا توقيت توسيع تجربتها خلال الأشهر المقبلة.

​