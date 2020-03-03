تركيا: إسقاط طائرة حربية للحكومة السورية في شمال غرب سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - إسقاط طائرة حربية للحكومة السورية في شمال غرب سوريا قالت وزارة الدفاع التركية يوم الثلاثاء إن طائرة حربية تابعة للقوات الحكومية السورية أُسقطت في إطار هجوم عسكري تقوده تركيا في شمال غرب سوريا لصد قوات الرئيس بشار الأسد. وأضافت الوزارة أن الطائرة من طراز إل-39. وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء قد قالت إن القوات التركية استهدفت طائرة حربية سورية.

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