شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح لإنقاص وزنك بدون رجيم.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كيف أفقد وزني بدون رجيم‎‏؟ سؤال يبحث الكثير عن إجابته، في ظل نمط الحياة السريع الذي نعيشه حاليًا، وعدم تمكن عدد كبير من الأشخاص من اتباع برنامج غذائي لإنقاص الوزن الزائد.



وهناك نصائح وضعها خبراء التغذية للتخلص من الوزن الزائد بدون ريجيم نتعرف عليها في السطور التالية:

- الحرص على تناول الوجبات الرئيسية الثلاث مع عدم إهمال وجبة الإفطار لفائدتها الكبيرة في حرق السعرات الحرارية الزائدة عن حاجة الجسم بطريقة طبيعية، حيث إنها تزيد من نشاط عملية الهضم.

- المواظبة على شرب كميات كبيرة من الماء، بحيث يجب أن يكون معدل تناول الماء يوميًا بمقدار 8 إلى 10 أكواب.

- الامتناع عن تناول الدجاج بجلده لاحتوائه على نسبة عالية من الهرمونات والدهون التي تسبب زيادة الوزن.

- تناول الأغذية التي تعمل على حرق نسبة عالية من الدهون، مثل مضغ الكرفس عند الشعور بالجوع بين الوجبات وتناول الفواكه الطازجة.

- تجنب تناول العلكة حتى التي لا تحتوي على السكر؛ لأنها تعمل على تهيئة المعدة لاستقبال الطعام والشعور بالجوع.

- استخدام الدرج بدلًا من استخدام المصعد الكهربائي للتمكن من بذل المجهود الكافي لحرق كمية من الدهون.

- عدم تناول الأطعمة في الأوقات المتأخرة من الليل كي تتمكن المعدة من هضم الطعام بشكل سريع وفعّال.

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- تجنب التمدد والجلوس لفترات طويلة دون القيام بأية حركة، الأمر الذي يتسبب في تخزين الدهون في الجسم وعدم تصريفها بالطريقة الصحيحة.

- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة المتنوعة، والإقبال على تناول السلطات خاصة الخضراء.

- استبدال الأطعمة المقليّة بالمسلوقة والمشوية.

- ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي ولمدة لا تقل عن نصف ساعة.

- الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون.

- استبدال الخبز الأبيض بالخبز الأسمر أو النخالة؛ لاحتوائه على الألياف الغذائية التي تساعد على الهضم المثاليّ.

- التقليل من تناول الشوكولاتة أو العصائر الصناعية المحتوية على السكر والاعتماد على العصائر الطبيعية.

- زيادة الوقت المخصص للنوم، من 7 إلى 9 ساعات يوميًا، حيث يساعد ذلك على فقدان الوزن، وزيادة معدل الحرق.

- تناول الشاي الأخضر بكثرة، لحرق الكثير من السعرات الحرارية في الجسم بمساعدة مضادات الأكسدة.

-عدم استخدام الملح، لأن الملح يدفعنا لتناول كمية كبيرة من المشروبات والتي قد تحتوي على الصودا أو تلك المحتوية على السكر.