"تويتر" يشجع موظفيه على العمل من المنازل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

شجّعت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جميع موظفيها العالميين والبالغ عددهم 5 آلاف موظف حول العالم على العمل من منازلهم وتفادي القدوم للمكاتب والسفر من مكان لآخر لتفادي الإصابة بفيروس كورونا الجديد.



جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان إدارة الشركة حظر جميع الأنشطة التجارية والسفر غير الضروري لعمالها لتفادي الإصابة بالعدوى.

وقال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إنه من الضروري للموظفين في هونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية العمل عن بعد، بحسب موقع "بي بي سي".

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وقالت جينيفر كريستي، رئيس الموارد البشرية في "تويتر": "هدفنا هو تقليل احتمال إصابة فيروس كورونا (Covid-19) لنا وللعالم من حولنا".

وأكد جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، أنه يدعم عمل كل الموظفين من منازلهم في ظل انتشار الفيروس، لضمان سلامتهم وسلامة من حولهم.

وكانت "تويتر" قد قررت انسحابها من مؤتمر الجنوب الغربي هذا الشهر في تكساس بالولايات المتحدة وانضمت لها "فيسبوك" بعد وقت قصير.

ويأتي هذا في الوقت الذي تجاوزت فيه الإصابات بفيروس كورونا 90 ألفا، كما تجاوز عدد الوفيات 3 آلاف حالة، وانتشار المرض من آسيا إلى الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.