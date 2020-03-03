زعيم كوريا الشمالية يشرف على مناورة «للمدفعية بعيدة المدى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون على مناورات «مدفعية بعيدة المدى»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء، وذلك بعد تلويح بيونج يانج سابقاً باختبار «سلاح استراتيجي جديد». وأضافت الوكالة «أن الزعيم أعطى الأمر للوحدات الفرعية بإطلاق النار، وبادر رجال قطع المدفعية بعيدة المدى في المواقع الأمامية إلى فتح النار في الوقت نفسه».

وأعلنت سيول الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين يرجح أنهما صاروخان بالستيان قصيرا المدى بعد أسابيع من إعلانها إنهاء توقفها الاختياري عن إجراء تجارب الأسلحة بعيدة المدى. وأطلق المقذوفان في اتجاه الشرق، فوق البحر، من منطقة ونسان على الساحل الشرقي، بحسب بيان هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي. وأشار مسؤول في قيادة الأركان المشتركة إلى أن الأمر يتعلق «على الأرجح بصاروخين بالستيين قصيري المدى».

وأجرت كوريا الشمالية نهاية العام الماضي سلسلة اختبارات صاروخية، آخرها في تشرين الثاني/نوفمبر، وتحدثت أيضاً عن اختبار صواريخ بالستية و«أنظمة إطلاق متعدد لصواريخ موجهة من العيار الثقيل».

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعلن نهاية كانون الأول/ديسمبر إنهاء الوقف الاختياري للتجارب النووية وتجارب الصواريخ البالستية العابرة للقارات. وشهدت شبه الجزيرة الكورية انفراجاً عام 2018، جرت خلاله لقاءات تاريخية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكن المفاوضات حول نزع السلاح النووي وصلت إلى طريق مسدود منذ القمة الثانية بين الرجلين، في هانوي في شباط/فبراير 2019.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي بسبب البرامج العسكرية المحظورة.