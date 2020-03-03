72 % من الأمريكيين يرون أن «فيسبوك» يتمتع بنفوذ مفرط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر استطلاع رأي نشره موقع «ذي فيرج»، أن أكثر من سبعة أمريكيين من كل عشرة، يرون أن «فيسبوك» يتمتع بنفوذ مفرط، في مؤشر إلى التشكيك المتنامي من العامة إزاء دور هذه الشبكة الاجتماعية العملاقة. وبيّنت نتائج الاستبيان الذي أجري في كانون الأول/ديسمبر، على 1123 مواطناً أمريكياً تحفظات كثيرة من المستخدمين إزاء إدارة «فيسبوك» للبيانات الخاصة.

وأكد 41 % من الأشخاص المستطلعة آراؤهم، ثقتهم بما فيه الكفاية بـ«فيسبوك» لتشارك المعلومات. ومن بين الأسباب المقدمة لعدم استخدام المنصة، تصدر الخوف من إساءة استخدام البيانات الخاصة القائمة. في المقابل، حازت «مايكروسوفت» و«أمازون» و«نتفليكس» و«آبل» و«جوجل» على المستوى الأعلى من الثقة لدى العامة بين الشركات العاملة في القطاع.

كذلك أفادت أكثرية الآراء المستطلعة بشعورها بخيبة أمل إذا ما توقفت هذه الشركات عن العمل. وصلت النسبة إلى 55 % لدى السؤال عن مشاعرهم إزاء فرضية زوال محتمل لـ«فيسبوك»، و43 % مع «إنستجرام» (المملوكة لـ«فيسبوك») و33 % فقط لدى السؤال عن «تويتر».