المرشحون الديمقراطيون المنسحبون يؤيدون بايدن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة، ييت بوتيجيج، دعمه لمنافسه السابق جو بايدن، ما أعطى زخماً جديداً لآمال نائب الرئيس السابق بنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، بعد يوم من انسحاب بوتيجيج نفسه، من السباق.

وقال بوتيجيج: «أنا مسرور لتأييد ودعم جو بايدن لمنصب الرئيس، أنا أبحث عن رئيس يستخلص الأفضل من داخل كل واحد منا، وأنا أشجع كل فرد من حملتي الانتخابية على الانضمام إلي، لأننا وجدنا هذا القائد في نائب الرئيس الذي سيصبح رئيساً قريباً، مضيفاً لدينا سياسة في الوقت الراهن يبدو فيها صاحب الصوت الأعلى كأنه هو على صواب، نحن بحاجة إلى سياسة تتمحور حول اللياقة، وهذا ما مارسه جو بايدن طوال حياته».

ووصف بايدن بوتيجيج بأنه رجل يتمتع بنزاهة هائلة، مشيراً إلى أنه «يذكّره بابنه «بو» الذي توفي بالسرطان عام 2015»؛ مؤكداً أن «هذا أكبر إطراء يمكن أن يقدمه لرجل، أو امرأة، مقراً باللحظة «الحلوة والمرة» بالنسبة لأنصار بوتيجيج».

واتحد الخصمان السابقان لرغبتهما في وصول مرشح معتدل عن الحزب الديمقراطي، فضلاً عن قطع الطريق على اليساري بيرني ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت.

وحصل بايدن على دعم سلسلة من المرشحين مُنذ فوزه في كارولينا الجنوبية، فقد انسحبت، الاثنين، آمي كلوبوشار من السباق، وقالت حملتها إنها بصدد تأييد بايدن.