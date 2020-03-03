«مبادلة» تستحوذ على حصة في «وايمو» لتكنولوجيا القيادة الذاتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

انضمت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، الاثنين، إلى ائتلاف يضم شركة «سيلفر ليك»، ومستثمرين آخرين من بينهم «مجلس استثمار خطة التقاعد الكندية»، و«شركة ماقنا إنترناشونال»، و«أندريسن هورويتز»، و«أوتونايشن»، بهدف استثمار 2.25 مليار دولار أمريكي في شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية «وايمو» (Waymo) المملوكة لشركة «ألفابت»، الشركة الأم لجوجل (Google).

وقال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في «مبادلة»: «تمكنت مبادلة من بناء محفظة استثمارية قوية في شركات التكنولوجيا التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق تحولات في قطاعات عالمية كبيرة وجوهرية. وتنسجم شراكتنا مع شركة «ألفابت» واستثمارنا في «وايمو»، مع قناعتنا بأهمية تكنولوجيا القيادة الذاتية في إحداث نقلة هامة ونوعية في قطاع النقل والمواصلات. وتعد هذه الخطوة فرصة للاستثمار في أحد أقوى الفرق الإدارية والفنية في القطاع التكنولوجي إلى جانب الشراكة مع إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم».

شركاء استراتيجيون

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وقال جون كرافتشيك، الرئيس التنفيذي لـ«وايمو»: «لطالما سعينا إلى إنجاز مهمتنا بروح الفريق الواحد، حيث نتعاون مع شركائنا في «ألفابت»، وشركاء الأعمال الآخرين والمجتمعات التي نعمل فيها، لتطوير وبناء ونشر استخدام السائق الأكثر خبرة على مستوى العالم. ونعمل اليوم على توسيع هذا الفريق عبر ضم مستثمرين ماليين وشركاء استراتيجيين مهمين يتمتعون بعقود طويلة من الخبرة في الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناجحة ودعمها في بناء منتجات تحويلية. وسنعمل مع «ألفابت» على توظيف الموارد المالية والخبرة التجارية لشركائنا الجدد من أجل زيادة استثمارنا في كوادرنا البشرية وتقنياتنا وعملياتنا، وتكريس ذلك كله لدعم نشر تجربة القيادة الذاتية «وايمو درايفر» في جميع أنحاء العالم».

من جانبه، قال إيجون دوربان، الرئيس التنفيذي المشارك في «سيلفر ليك»: «تحتل وايمو موقع الريادة عالمياً في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية، وهي الشركة الوحيدة من نوعها التي توفر خدمات نقل الركاب بواسطة سيارات ذاتية القيادة، وتحقق نجاحاً كبيراً في نشر هذه التجربة. ونحن نشارك «وايمو» التزامها برفع مستويات السلامة والأمان على الطرقات، ونتطلع إلى التعاون معاً للمساعدة في توسيع نطاق تجربة «وايمو درايفر» في الولايات المتحدة وخارجها».

إنجازات تشغيلية

تأتي الجولة الاستثمارية الأخيرة عقب نجاح «وايمو» في تحقيق سلسلة من الإنجازات التشغيلية والتقنية، حيث قطعت سياراتها ذاتية القيادة حتى الآن ما يزيد على 20 مليون ميل على الطرق العامة عبر أكثر من 25 مدينة، وأكثر من 10 مليارات ميل في تجارب المحاكاة. وقام المهندسون والفنيون في مصنع الشركة بمدينة ديترويت، وهو أول مصنع في العالم مخصص للإنتاج التجاري لسيارات القيادة الذاتية من المستوى الرابع، بشحن أولى المركبات ذاتية القيادة (السيارات الكهربائية وشاحنات الفئة 8) المزودة بالجيل الخامس من الأجهزة التي توفر قدرات حاسوبية جديدة بالكامل وتقنيات استشعار عالية الأداء.

وتمتلك مبادلة خبرة كبيرة كمستثمر نشط في قطاع التكنولوجيا المتقدمة ولديها مكاتب في أبوظبي ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو. وقد دخلت «وحدة الاستثمار في الشركات الناشئة» التابعة لمبادلة في العديد من الاستثمارات مع صناديق استثمارية تكنولوجية في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.