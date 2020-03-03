رونالدو يضغط «بلوك» على «ترانسفير ماركت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضغط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح اليوفنتوس حالياً على زر «بلوك» لحجب موقع ترانسفير ماركت على مواقع التواصل غضباً من تقييمه بنفس سعر لاعب مانشستر يونايتد السابق روملو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي حالياً (67.5 مليون استرليني)، وفق تقرير أوردته الصن البريطانية كشف فيه الموقع النبأ عبر تويتر.

وقيم موقع ترانسفير ماركت (سوق التنقلات) في البداية نجم اليونايتد والريال السابق بـ90 مليون استرليني وهو سعر انتقاله لليوفي من الريال قبل عامين لكن التقييم تراجع ليتصدر الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط إنتر ميلان، لائحة الأغلى في الدوري الإيطالي بسعر 81 مليون استرليني يليه باولو ديبالا زميل رونالدو بـ76.5 مليون استرليني ثم لوتارو مارتينيز لاعب الإنتر بـ72 مليون استرليني وفي المركز الرابع والخامس يتساوى رونالدو مع المهاجم البلجيكي.

وتألق رونالدو في اليونايتد على خلاف لوكاكو لكن على النجم البرتغالي أن يفخر وهو في سن الـ35 بالتساوي مع مهاجم بسن الـ26 كما أن باستطاعته رفع سجله التهديفي (25 هدفاً في 31 مباراة حتى الآن) إلى قمة 61 هدفاً في الموسم الواحد أيام هيمنته في الريال.