ريال مدريد يربح الكلاسيكو ويستعيد صدارة «الليـجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

كان لفوز ريال مدريد على برشلونة حامل اللقب للمرة الأولى في معقله البرنابيو منذ 2014 (2-صفر) في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني أصداء واسعة حول العالم إذ استعاد الريال صدارة الليجا بهذه النتيجة. وتفوق فينيسيوس على ليونيل ميسي كأصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو بالقرن الـ 21 عن عمر (19 عاماً و233 يوماً) مقارنة بميسي (19 عاماً و259 يوماً) في مارس 2007 بحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات.

وصل نجم الريال السابق كريستيانو رونالدو إلى الملعب بشاحنة سوداء تفادياً للمشجعين لكن الكاميرات رصدته وهو يصفق لفينيسيوس عندما سجل في الدقيقة 71 وقلد احتفاليته كما ظهر رقم قميصه في المدرجات. ووصف البرازيلي الشاب المباراة بأنها الأفضل له بقميص الريال وأضاف: «لن أنسى هذه الليلة».

وعنونت سبورت المقربة من برشلونة: الكتالونيون يهدرون فرصة توسيع الفارق إلى خمس نقاط. فيما عنونت الموندو ديبورتيفو: برشلونة يتسامح مع مدريد ويتنازل عن الصدارة. وانتقد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أداء الريال في الشوط الأول وقال: «كان الشوط الأول أسوأ عرض للريال على الإطلاق في البرنابيو» ليرد عليه راموس كابتن الريال: «أبصم على الفوز بكل كلاسيكو يتضمن شوطاً أول سيئاً كالذي يعتقده بيكيه». وتحسنت أمسية رونالدو والريال بعدما سجل ماريانو دياز الهدف الثاني في الوقت الحاسم فيما رجح ايميلو بوراجوينو مدير العلاقات العامة في الريال أن يسهم هدف فينيسيوس وأداؤه في الكلاسيكو في إطلاق موهبته الفعلية وأضاف: كنت أقول دوماً إن فينيسيوس يجب أن يلعب دائماً في البرنابيو وأنه يجب أن يلعب أمام برشلونة وهو شاب فهو يثير عدم استقرار للخصوم ويزعجهم. قدمنا كرة جميلة وتهيأت لنا فرص استطاع تير شتيجن صدها حتى هز فينيسيوس الشباك. بالنسبة لماريانو، هذه أول مرة يلمس فيها الكرة وهذه ظاهرة لنا وله. وقال زيدان للاعبين: كل واحد منكم مهم حتى لو كان على الدكة وبالفعل برهن ماريانو على هذا.

واعترف بيكيه بأن برشلونة لم يكن بأفضل حالاته وأضاف: سيطرنا على المباراة في الشوط الأول، وفي الثاني أجبرونا على التراجع وسجلوا هدفهم الأول في لحظة مخيبة للآمال. كل فريق منا لديه مشاكله ونحن بالكاد كنا جيدين جداً في المباراة لكنني أعتقد أن لدينا ما يلزم للفوز بالليجا.

وعلق بوسكيتس: قدمنا أداء جيداً في الشوط الأول مع العديد من الفرص الواضحة، لكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني، واجهنا صعوبة في الخروج من منطقتنا وخسرنا كرات سمحت لهم بالصعود إلى منطقتنا.

واستعادت كتيبة زيدان توازنها بعد الخسارة من مانشستر سيتي مؤخراً واعترف المدرب قائلًا: كان أسبوعاً صعباً، واجهنا صعوبات أمام مانشستر سيتي. لعبنا بشكل جيد 80 دقيقة لكن خسرنا المباراة. لا أقول إن اللاعبين تأثروا بالهزيمة أمام سيتي لكننا تحدثنا عن أهمية الكلاسيكو كفرصة لدى فريق رائع والنتيجة منحتنا دفعة قوية.

وأثنى زيدان على موهبة فينيسيوس وقال: «لعب بشكل مميز ليس في خط الهجوم فحسب بل بالدفاع أيضا». في المقابل، قلل كيكي سيتين مدرب برشلونة من أهمية نتيجة الكلاسيكو وقال: «لا أستطيع فهم سبب تغير الأداء في الشوط الثاني لكن النتيجة ليست حاسمة، كانوا وراءنا بنقطتين والآن أمامنا بنقطة. لا يوجد فريق يفوز دائماً وعلينا فقط مواصلة التقدم».