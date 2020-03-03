«الناشرين الإماراتيين» في معرض مسقط للكتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك 16 دار نشر إماراتية في الدورة ال25 من معرض مسقط الدولي للكتاب، عبر مشروع «منصة» الذي أطلقته جمعية الناشرين الإماراتيين في يناير من العام الماضي، بهدف تسهيل مشاركة أعضائها ممن يمتلكون أقل من 20 إصداراً، وتصعب عليهم المشاركة في المعارض الدولية للكتب بهدف التكلفة العالية فيها، وإتاحة الفرصة لهم لعرض وبيع إصداراتهم.

وعقدت الجمعية خلال المعرض مجموعة من الاجتماعات بين ممثلين عن الجمعية وناشرين ومثقفين عُمانيين وعرب، بهدف الاستفادة من الخبرات في مجال صناعة النشر، منها اجتماع مع مدير المعرض بحث سبل التعاون بين الناشرين الإماراتيين والناشرين العُمانيين، والمشاركات المستقبلية التي ستكون على نطاق أوسع.

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وتضم قائمة دور النشر المشاركة عبر مشروع «منصة» دار سعاد صليبي للنشر، وصديقات، والأندلس، وسيل، ودراجون، وهماليل، ومكارم، ومنارة العلم، ونور، وأوراق، والتخيل للإعلام، وإصدارات الكاتبة رهف الكوس، وبيبليوسميا، وواو، والفُلك، ويُحكى أن.

وأكد راشد الكوس المدير التنفيذي للجمعية، أن المشاركة تعزز قطاع النشر في الدولة، وتفتح المجال أمام الناشرين لتبادل الخبرات والأفكار، وأوضح أن سلطنة عُمان من أوائل الدول الرائدة في المنطقة الخليجية والعربية التي ركزت عبر جهود طويلة على القطاع الثقافي وعززت من مكانته.

وقال الكوس: «تلعب هذه المشاركة دوراً فاعلاً في استعراض تجارب أعضاء الجمعية في مجال النشر، وتعريف الناشرين العُمانيين والعرب على واقع الحراك الثقافي وصناعة الكتاب والتوزيع في دولة الإمارات، كما أنها تسهم في تعزيز أطر التعاون الثقافي المشترك بين الجمعية ومختلف الجهات والمؤسسات الثقافية، وتدفع باتجاه مضاعفة العمل مع دور النشر في الدولة التي باتت اليوم تمتلك بيئة ثقافة وابتكارية منفتحة على العالم».