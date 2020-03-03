30 لوحة في «جياد قوس قزح»

افتتح في النادي العربي في الشارقة، معرض تشكيلي للفنانة التشكيلية المغربية ابتسام أبوعنان، بعنوان «جياد قوس قزح»، وذلك بحضور الدكتور عمر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النادي.

ضم المعرض نحو 30 لوحة بين كبيرة ومتوسطة، استخدمت فيها الفنانة ألوان الأكرليك على القماش، تلتقط تفاصيل جسد الفرس التي تتغير دائماً بسبب الحركة، ما يعطي الفنانة إمكانيات لا نهائية للاختلاف رغم التكرار الماثل في ثيمة الفرس، وتميزت ألوانها بلمسات مفعمة بالحيوية والتكوين اللافت؛ ما يعكس موهبتها اللونية.

وخلال الجلسة النقاشية المصاحبة للمعرض تحدث الدكتور عمر عبدالعزيز عن اعتماد الفنانة على الخيل؛ بوصفها مفتاح سول (مفتاح السلم الموسيقي)، ذلك أن الحصان كائن نبيل في جماليته المطلقة، وحركيته الدائمة، مما يقتضي التشريح، (أي القدرة على التقاط التفاصيل الدقيقة وتمثيلها فنياً)، وهو ما قامت به الفنانة بقدرة عالية، وقد مثل جانب التشريح في اللوحات صوراً دينامية.

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وأضاف عبد العزيز أن الفنانة في بعض لوحاتها استنطقت جوانبَ تراثية من خلال إقامة علاقة بين الخيل وعدة موضوعات مثل: الخط والعمارة والزخرفة والنمنمة والرقش، وفي جانب آخر جاء تركيز الفنانة على أعضاء معينة من تفاصيل هذا الكائن الملهم نوعاً من «التبئير» الذي يعبر عن اتجاه تجريدي يشكل تنويعاً آخر في قدرات الفنانة.

أما الفنان أحمد حيلوز فقد تحدث عن تجربة الفنانة المفعمة بالحميمية والتوظيف العالي للخيول؛ في مواضيع عديدة منها التأمل والجموح والقوة والجمال والرومانسية، وكانت الخلفية متقنة وموظفة جيداً في ارتباطها مع الخيول.

بدوره أكد الخطاط تاج السر حسن على قدرات الفنانة، فمن المعروف أن رسم الحصان من الاختبارات لطالب الفنون، ذلك لأن الرسام هنا لا يرسم موضوعاً ثابتاً، بل شيئاً متحركاً على الدوام، وخصوصاً رأس الحصان الذي يتحرك في كل الاتجاهات، وكل حركة تعطي وضعية جمالية فريدة، وذات دلالة موحية إذا ما وجدت الفنان القادر على تجسيدها، وهذا ما فعلته الفنانة بقدرة عالية.