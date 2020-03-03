كيف تمنع هاتفك من سرقة باقة الإنترنت دون علمك؟

دبي - بواسطة محمد فارس © سرقة باقة الإنترنت دون علمك سرقة باقة الإنترنت دون علمك

مع زيادة الاعتماد على الإنترنت في الهواتف الذكية، يعاني معظم المستخدمين من نفاد باقة الإنترنت سريعا، ويقولون إنهم لم يفعلوا ما يتسبب في نفاد الباقة.

وتتوجه أصابع الاتهام عادة إلى شركات الاتصالات بأنها تسرق المستخدمين، وبصرف النظر عن صحة هذا الاتهام، فإن المستهلكين يتحملون أحيانا جزءا من مسئولية نفاد الباقة، لعدم معرفتهم ببعض الخطوات التي قد تقلل من استهلاك الإنترنت.

وتوفر الهواتف الذكية سواء العاملة بالأندرويد أو iOS عدة طرق لمنع أي تطبيق من استخدام الإنترنت في الخلفية، نستعرضها في هذا التقرير.

توجه إلى الإعدادات – Settings.

الشبكة والإنترنت – Network & internet.

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استخدام البيانات – Data Usage.

ستجد هنا حجم البيانات التي استهلكتها. في منتصف الصفحة، ستجد خيار تعطيل البيانات تماماً. ويكون ذلك الإجراء ضروريا عندما تقترب باقتك من النفاد.

ويمكنك أيضا وضع حد لاستهلاك البيانات على هاتفك من خلال الدخول على Data warning & limit، فإذا كان حجم باقتك مثلا 4 جيجا يمكنك تعيين الحد الأقصى لاستهلاك البيانات عند 3 جيجا، وعندما تصل إلى هذا الحد سيوقف الهاتف تلقائياً تشغيل البيانات.

ويمكنك أيضا من نفس هذه القائمة، تحديد التطبيقات التي يحق لها استعمال الإنترنت في الخلفية، وإلغاء التطبيقات التي لا تحتاجها.