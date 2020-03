دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الاعلان عن Fuji X-T4 كاميرا بتصوير 4K وبنظام تثبيت خماسي المحاور

اعلنت فوجي فيلم عن كاميرا Fuji X-T4 وهي كاميرا ميرورليس بمستشعر Super 35 بوضوح 26.1 ميجابيكسل مع مستشعر X-Trans CMOS 4 مضاء من الخلف، ومعالج صور عالي السرعة من نوع X-Processor 4 الموجودة على الاصدار السابق X-T3، وعلى عكس سابقتها تحتوي الكاميرا على نظام تثبيت للصور متقدم من 5 محاور يوفر تثبيتًا للصور بقدرة 6.5 درجات عند استخدامها مع عدسات XF / XC، شاهد الفيديو التقديمي للكاميرا ثم تابع القراءة…

الكاميرا تتميز بهيكل محسن ممتص للصدمات ومستشعرات الدوران المطورة حديثًا،

نتيجة لذلك تم تحسين تسجيل الفيديو في المواقف المعرضة لاهتزاز الكاميرا بشكل كبير،

يستخدم نظام التثبيت IBIS القوة المغناطيسية بدلاً من النوابض مما يعزز من ادائها.

© alqiyady الاعلان عن Fuji X-T4 كاميرا بتصوير 4K وبنظام تثبيت خماسي المحاور

كاميرا Fuji X-T4 قادرة على تصوير فيديو بجودة DCI / UHD 4K60p،

بالإضافة إلى فيديو سلوموشن بسرعة 240 إطار في الثانية بتشفير H264 / H265

ويحجم يصل إلى 400 ميجابت في الثانية، علاوة على ذلك يمكن تسجيل الفيديو

بنفس التنسيق على بطاقتي SD في نفس الوقت كنسخة احتياطية. اقرأ ايضاً | عدسات FUJINON Premista للكاميرات ذات الصيغ الكبيرة

أيضًا يتيح منفذ micro-HDMI إمكانية تسجيل فيديو بعمق الوان 10 بت

وبترميز 4: 2: 2 إلى مسجل خارجي اختياري، بالإضافة إلى ذلك تمت إضافة

وظيفة “مساعدة طريقة عرض F-Log” لتصحيح الفيديو منخفض التشبع والتباين

أثناء تسجيل F-Log، يتم تحويل الفيديو بما يوازي BT.709 للعرض لتسهيل

الحصول على تعريض صحيح اثناء تسجيل الفيديو.

© alqiyady الاعلان عن Fuji X-T4 كاميرا بتصوير 4K وبنظام تثبيت خماسي المحاور

إلى جانب تقنية إعادة إنتاج الألوان من FUJIFILM، توفر كاميرا فوجي X-T4

مجموعة كبيرة ومتنوعة من ملفات تعريف الصور، على سبيل المثال تضم الكاميرا

ملف صورة Eterna Bleach Bypass وهو وضع جديد لمحاكاة الأفلام

يستخدم تقنية FUJIFILM لتوفير درجات ألوان متعددة.

© alqiyady الاعلان عن Fuji X-T4 كاميرا بتصوير 4K وبنظام تثبيت خماسي المحاور

تتيح الشاشة القابلة للإمالة امكانية الحصول على أنماط تصوير أكثر إبداعًا وتنوع،

الشاشة بوضوح 1.62 مليون نقطة ويمكن تعزيز ادائها بثلاث طرق مختلفة،

أولوية الإضاءة المنخفضة والتي تتيح للمستخدمين رؤية الموضوع بوضوح عند التصوير

في الإضاءة المنخفضة، وأولوية الدقة والتي تعرض حتى التفاصيل الدقيقة لموضوعك،

وأولوية معدل الإطارات مما يقلل من التمويه في عدسة الكاميرا عند تصوير موضوع متحرك.

عدسة المعاينة لديها آلية قفل لمنع التمزق أو الخلع، من ناحية أخرى تم اضافة

وضع Economy مما يوفر الطاقة لزيادة عمر البطارية، يتوفر الآن توازن

اللون الأبيض مع خيارات الأولوية والجو بالإضافة إلى AUTO .

بفضل محرك DC عالي العزم المطوّر حديثًا فإن غالق الكاميرا الفائق السرعة

لديه القدرة على الوصول إلى سرعة 15 صورة في الثانية في وضع Burst،

كما أنه يتميز بأداء استجابة متطور مع معدل تأخير يبلغ 0.035 ثانية فقط،

قول الشركة ان الغالق لديه دورة حياة تصل الى 300،000 صورة وهو أكثر هدوء

بنسبة 30٪ مقارنةً بـ X-T3.

© alqiyady الاعلان عن Fuji X-T4 كاميرا بتصوير 4K وبنظام تثبيت خماسي المحاور

تم استخدام خوارزمية جديدة وإمكانية معالجة AF للكشف عن المراحل

تساعد على الضبط التلقائي للصورة بسرعة تصل إلى 0.02 ثانية،

هذا يضمن أن يتمكن المصورون من التقاط وتتبع موضوع يتحرك بسرعة عالية،

لا سيما عندما يتم استخدام التصوير المستمر بمعدل 15 صورة في الثانية

او 8 صورة في الثانية عند استخدام Live View العرض المباشر. اقرأ ايضاً | الإعلان عن Fujifilm X-T200 كاميرا كروب فريم بتصوير 4K

شهد اداء التتبع في نظام AF تحسنا كبيرًا حيث تم مضاعفة معدل نجاح التتبع

مقارنةً بـ X-T3، كما تم تحسين أداء تتبع الوجه والعين بشكل كبير وهو ما جعل

من التتبع والتركيز والتقاط الصور أسهل من أي وقت مضى.

© alqiyady الاعلان عن Fuji X-T4 كاميرا بتصوير 4K وبنظام تثبيت خماسي المحاور

يعمل وضع “IS Boost” لتثبيت الصورة على تخفيف اهتزاز الكاميرا،

مما يساعد على تصوير الفيديو بدون الحاجة الى حامل ثلاثي، تم تنظيم القوائم

حيث اصبحت قوائم التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو منفصلة مع اضافة

زر القائمة السريعة للفيديو (Q Menu).

تدعم كاميرا فوجي X-T4 الميكروفونات الخارجية عن طريق منفذ MIC وتستخدم

بطاريات NP-W235 جديدة ذات سعة اكبر 1.5 مرة من بطارية NP-W126S

وتدوم لـ 500 لقطة في الوضع العادي او تقريبا 600 لقطة في الوضع الاقتصادي

وتصل إلى تقريبا 1700 صورة عند استخدام بطاريتين إضافيتين مع قبضة البطارية (VG-XT4). * الميزات التقنية لكاميرا Fuji X-T4

– مستشعر 26.1MP X-Trans CMOS 4

– معالج X-Trans CMOS 4

– تسجيل DCI / UHD 4K / 60p 10bit وبسرعة تصل إلى 240 إطارًا في الثانية

– تشفير H264 / H265

– معدل بيانات مرتفع حتى 400 ميجابت في الثانية

– تثبيت الصورة داخل الكاميرا بخمسة محاور (IBIS)

– تثبيت الصورة الرقمية من 4 محاور (DIS)

– حساسية ISO 160-12800

– شاشة 3.0 LCD 1.62m نقطة تعمل باللمس LCD

– عدسة معاينة الكترونية OLED بوضوح 3.69m نقطة

– زر AF-ON

– بطارية 2350mAh NP-W235

– فتحات بطاقة SD مزدوجة مع دعم ما يصل إلى معيار UHS-II

– اتصال Bluetooth و Wi-Fi مدمج * السعر والتوافر

ستتوفر كاميرا Fuji X-T4 في شهر مارس وستباع بسعر يبلغ 1,700$ دولار امريكي،

اي ما يعادل: 6,245 درهم اماراتي / 6,375 ريال سعودي / 520 دينار كويتي /

6,190 ريال قطري / 26,190 جنيه مصري.

