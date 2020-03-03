"أوبر" تطرح تحديثًا لتسهيل عمليات الطلب عبر تطبيقها

دبي - بواسطة محمد فارس © تطبيق أوبر - أرشيفية تطبيق أوبر - أرشيفية

كتب- عاصم الأنصاري:

طرحت شركة "أوبر" تحديثًا جديدًا عبر تطبيقها، لتسهيل عمليات طلب السيارات للسائقين والركاب.

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، قدم تحديث "أوبر" الجديد ميزتين جديدتين، حيث أتاح إمكانية ترجمة الرسائل بين السائقين والركاب، ما يسهل على الركاب التواصل مع السائقين الذين لا يتحدثون لغتهم، مدعومة بأكثر من 100 لغة مختلفة.

كما طرح التحديث سلسة من الإخطارات القابلة للتنفيذ، التي يمكن أن يبعث بها الراكب إلى السائق، للتأكد من أنهم في نقطة التلاقي الصحيحة في الوقت المناسب، بما في ذلك إرشادات أكثر وضوحًا لتنبيه الوصول، وتوجيهات المشي إلى مكان التجمع الصحيح.

ومن المقرر أن يتم طرح التحديث على كل تطبيقات الشركة للركاب والسائقين حول العالم في الأيام المقبلة.

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AFP