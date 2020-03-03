اشتية: المجتمع الإسرائيلي يزداد يمينية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الثلاثاء، إن تقدم اليمين في الانتخابات بإسرائيل، يدلل على أن المجتمع هناك "يزداد يمينية".
وأضاف في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته في رام الله، إن "البرنامج القادم للائتلاف الحكومي المتوقع في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، سيكون برنامج الضم والاعتداء على الشعب الفلسطيني".
وتابع "هذه النتائج تضعنا أمام مرحلة صعبة وخطيرة من الاستيطان والضم، واستمرار قرصنة أموالنا، وتحويل المدن والقرى الى معازل".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد كرر وعده، بضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية، بالضفة الغربية، بعد تقدمه بالانتخابات الإسرائيلية.وتظهر النتائج الأولية لفرز الأصوات تقدم نتنياهو على منافسه زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني غانتس، ولكن قدرته على تشكيل حكومة ما زالت موضع تساؤل، حيث لم تحصل كتلة اليمين على الأغلبية اللازمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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