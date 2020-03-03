النظام السوري يفتتح السفارة الليبية بدمشق ويسلمها "لحكومة" حفتر

أنقرة/ أنس جانلي/ الخليج 365
افتتح النظام السوري، الثلاثاء، السفارة الليبية لدى دمشق، وتم تسليمها "للحكومة" التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، غير المعترف بها دوليا، بعد توقفها 8 سنوات.
وبحسب وكالة "سانا" السورية، تم تسليم السفارة الليبية، "للحكومة" المؤقتة التابعة لحفتر، بعد أن وقّع الطرفان في العاصمة دمشق، مذكرة تفاهم لإعادة افتتاح السفارات في كلا البلدين.
ومع توقيع المذكرة أصبح النظام السوري أول من يعترف بحكومة حفتر، غير الشرعية في ليبيا.
جدير بالذكر، أن حكومة "الوفاق الوطني" الليبية في طرابلس، برئاسة فائز السراج، تعد الحكومة الممثلة لليبيا والمعترف بها دوليا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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