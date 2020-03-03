"الأغذية العالمي": انفجار استهدف شاحنة مساعدات بالحديدة اليمنية

اليمن/ الخليج 365

أعلن برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، وقوع انفجار استهدف، شاحنة مساعدات إنسانية تابعة له في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال البرنامج العالمي، في بيان: "انفجر لغم، الإثنين، في شاحنة تحمل على متنها مساعدات غذائية إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في مديرية الدريهمي، بالحديدة".

وأشار إلى أن الانفجار أدى إلى إصابة سائق الشاحنة الذي يتلقى العلاج في الوقت الراهن، دون تفاصيل عن حالته الصحية.



وأوضح البيان، أن المساعدات الغذائية على متن الشاحنة لم تتضرر جراء الانفجار.

ودعا كافة أطراف الصراع في اليمن إلى احترام مهمته الإنسانية في إيصال المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجا.

وشدد البيان، على أنه يتوجب على كافة الأطراف حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح بتدفق الشحنات التجارية والمساعدات الإنسانية ووصول العاملين بالمجال الإنساني دون قيود إلى كافة أنحاء اليمن.

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ولم يتطرق البيان إلى الجهة المسؤولة عن الانفجار.

وتتقاسم القوات الحكومية اليمنية وجماعة "الحوثيين" السيطرة على مديرية الدريهمي.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وقع طرفا النزاع في اليمن (الحكومة والحوثيين)، اتفاقا تضمن بنودا عديدة تتعلق بالتهدئة في محافظة الحديدة، إلا أن الكثير من بنود الاتفاق لم يتم تنفيذها، وسط اتهامات متبادلة من الطرفين بعرقلة التنفيذ.

ويشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع اليمني أدى إلى مقتل 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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