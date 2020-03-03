الجيش الإسرائيلي يعتدي على فلسطينيين بالضرب شمالي الضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



اعتدى الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، على عشرات الفلسطينيين، خلال تصديهم لأعمال تجريف أراضِ زراعية، بغرض شق طريق استيطاني شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن عشرات المواطنين تصدوا لأعمال تجريف تجري على أراضي بلدات قصرة وعقربا، جنوبي مدينة نابلس، لشق طريق تربط عدد من المستوطنات الإسرائيلية.

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وأضاف الشهود، إن الجيش اعتدى على المواطنين بالضرب، مما أدى لإصابة ثلاثة منهم بجراح، تم نقله للعلاج في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.

واحتجز الجيش مواطنيْن، لنحو ساعة قبل أن يطلق سراحهم بحسب الشهود.

ومنذ عدة أيام تعمل جرافات إسرائيلية على تجريف مساحات واسعة من أراضي بلدة قُصرة، لشق طريق يربط عدد من المستوطنات الإسرائيلية.

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