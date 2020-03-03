العراق.. الاشتباه بـ5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

العراق/ علي جواد/ الخليج 365



أعلنت دائرة صحة محافظة "ذي قار"، جنوبي العراق، الثلاثاء، تسجيل خمس حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري، في بيان، إن "الفرق الصحية التابعة للدائرة قامت بأخذ عينات من المشتبه بإصابتهم وتم إرسالها إلى مختبر الصحة العامة في بغداد، صباح الثلاثاء، وبانتظار نتائج الفحص".

وأضاف الجابري، أن "الحالات الخمس المشتبه بإصابتها بالفيروس، هم أربعة أشخاص من ذي قار، قدموا من إيران، مؤخرا، وشخص من محافظة النجف (جنوب) كان في زيارة لذي قار".

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وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العراق حتى الإثنين، 27 حالة، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة في البلاد عن تسجيل 6 إصابات جديدة لأشخاص قدموا من إيران.

والأربعاء الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لـ10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 65 دولة، بينها عدة دول عربية هي: الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، الجزائر، قطر والأردن، وتونس والمغرب.

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