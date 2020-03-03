“برنت” يرتفع

صحيفة الخليج الالكترونية ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.59 سنتًا، ما نسبته 1.14 في المئة، ليصل إلى 52.49 دولارًا أمريكيًا، وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 1.48 في المئة، ما يعادل 0.69 سنتًا ليصل سعره إلى 47.44 دولارًا أمريكيًا.

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