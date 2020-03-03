وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في أنقرة لبحث الأوضاع في إدلب السورية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - علم الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوربي في بيان أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ستوجه إلى أنقرة الثلاثاء والأربعاء حيث سيقوم بمحادثات "رفيعة المستوى" حول الأوضاع في محافظة إدلب بسوريا. ويتوجه بوريل إلى أنقرة رفقة المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش .

يؤدي وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل زيارة إلى أنقرة الثلاثاء والأربعاء، لإجراء محادثات "رفيعة المستوى" تتناول الوضع في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، على ما أعلن التكتل الأوروبي في بيان.

ويتوجه بوريل إلى تركيا برفقة المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش، وسيبحث مع المسؤولين الأتراك "العواقب الإنسانية على السكان المدنيين على الأرض" نتيجة النزاع في سوريا، وكذلك "وضع اللاجئين السوريين في تركيا".