اخبار الخليج

التحاليل تؤكد عدم إصابة البابا فرنسيس بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التحاليل تؤكد عدم إصابة البابا فرنسيس بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة (إل ميساجيرو) الإيطالية الثلاثاء أن التحاليل أظهرت عدم إصابة البابا فرنسيس بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عدم مشاركته في الخلوة الروحية هذا العام بسبب "نزلة برد".
وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان، إنه ليس لديه تعليق فوري على تقرير الصحيفة.
وألغى البابا (83 عاماً) معظم اللقاءات الجماهيرية الأسبوع الماضي. ويأتي مرض البابا في وقت تكافح فيه إيطاليا تفشياً للفيروس حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 52 شخصاً الاثنين، كما قفز إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى أكثر من 2000 شخص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحاليل تؤكد عدم إصابة البابا فرنسيس بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا