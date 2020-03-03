شكرا لقرائتكم خبر عن التحاليل تؤكد عدم إصابة البابا فرنسيس بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة (إل ميساجيرو) الإيطالية الثلاثاء أن التحاليل أظهرت عدم إصابة البابا فرنسيس بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عدم مشاركته في الخلوة الروحية هذا العام بسبب "نزلة برد".
وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان، إنه ليس لديه تعليق فوري على تقرير الصحيفة.
وألغى البابا (83 عاماً) معظم اللقاءات الجماهيرية الأسبوع الماضي. ويأتي مرض البابا في وقت تكافح فيه إيطاليا تفشياً للفيروس حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 52 شخصاً الاثنين، كما قفز إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى أكثر من 2000 شخص.
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