ارتفاع أسعار الذهب مع تنامي التوقعات بتحفيز نقدي عالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء مع تنامي التوقعات بشأن تيسير بنوك مركزية كبرى للسياسات النقدية للحد من الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

وارتفعت أسعار الذهب 0.5 % لتصل إلى 1598.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد 0.4 % الاثنين. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1600.90 دولار.

ولمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى احتمال اتخاذ إجراءات.

وقال جيفري هالي محلل الأسواق لدى «أواندا»: «إن الذهب يتبع حركة الأسهم حالياً في الوقت الذي يعيد فيه المستثمرون تكوين مراكز بعد تسييلها لتغطية مراكز شراء بالهامش في أصول أخرى مضيفاً أن انخفاض عائدات أدوات الخزانة الأمريكية يدعم أيضاً أسعار المعدن الأصفر».

ويترقب المستثمرون مؤتمراً عبر الهاتف ستعقده دول مجموعة السبع الكبرى على الأرجح في وقت لاحق اليوم ليناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية تدابير للتعامل مع الوباء وأثره الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.9 % ليصل إلى 2544.79 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 % ليصل إلى 871.01 دولار، في حين ارتفعت الفضة إلى 1.1 % مسجلة 16.91 دولار للأوقية.