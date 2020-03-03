إغلاق وكالة الأنباء الأسترالية بسبب المنصات الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الوحيدة في أستراليا أنها ستغلق بعد 85 عاماً على تأسيسها، حيث تم إبلاغ العاملين الثلاثاء، بأن وظائفهم ستنتهي في حزيران/يونيو المقبل.

وجاء الإعلان عن إغلاق «أسوشيتد برس الأسترالية» (آيه آيه بي) خلال اجتماع مع الموظفين في مقر الوكالة في سيدني، حيث وصف رئيسها التنفيذي بروس ديفيدسون اليوم بالحزين.

وقال ديفيدسون:«الوكالة كانت جزءاً أساسياً من الصحافة في أستراليا مُنذ عام 1935، وإنه أمر يدعو للأسى أن تصل إلى نهايتها».

وستغلق الوكالة أبوابها في نهاية حزيران/يونيو، بينما من المقرر أن تغلق شركة التحرير «بايج ماسترز» الملحقة بها نهاية آب/أغسطس.

وأشار بيان صادر عن الوكالة إلى أن سبب الإغلاق هو:«التأثير غير المسبوق للمنصات الرقمية التي تأخذ المحتوى وتوزعه مجاناً». وتم إبلاغ الموظفين بأنه سيتم توفير بين 30 و50 وظيفة في شركتي «ناين» و«نيوز كورب أستراليا»، بين أبرز المساهمين الرئيسيين في الشركة.

ويعمل في القسم التحريري في الوكالة الأسترالية نحو 180 شخصاً.