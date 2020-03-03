«الصحة البحرينية»: خروج 12 شخصاً من الحجر الصحي بعد التأكد من خلوهم من كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن خروج 12 شخصاً من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوماً، وذلك بعد إجراء الفحوص المخبرية كافة لهم والتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا «كوفيد- 19».

وأوضحت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية: «أن الـ 12 شخصاً الذين تم إخراجهم من الحجر الصحي الاحترازي هم من ضمن العائدين من إيران ومن الدول الموبوءة، مؤكدة أن جميع الحالات الموجودة في مركز الحجر الصحي، تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وذلك من خلال تقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم، حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع».

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة في مراكز الحجر الصحي بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في مملكة البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.