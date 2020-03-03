الكويت تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، الاثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، مما رفع عدد الإصابات المسجلة بالمرض إلى 56 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق إجراءات الفحص الطبي لكل القادمين من مصر وسوريا والهند وبنغلادش والفلبين، وهي أكبر الجاليات الموجودة في الكويت.

من جانب آخر ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن معظم المرضى الكويتيين قد بداؤوا بالتماثل للشفاء، وأن أوضاعهم الصحية تتحسن.

مواضيع قد تهمك :