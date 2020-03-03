الرئيس العراقي يبدأ مشاورات اختيار بديل لعلاوي

دبي - بواسطة محمد فارس بغداد: «الخليج»، وكالات

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، الاثنين، أنه سيبدأ مشاورات لاختيار مرشح بديل عن رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بعد اعتذاره عن التكليف خلال مدة 15 يوماً حسب الدستور، داعياً الكتل البرلمانية والقوى السياسية إلى التوصل لاتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، فيما دعا علاوي الشعب إلى مواصلة تظاهراته السلمية كي لا تضيع التضحيات التي قدمها سدى.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية، في بيان، «فيما يوجه الرئيس العراقي الشكر لمحمد توفيق علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف، فاإنه يدعو القوى النيابية، إلى العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، والمقبول وطنياً، وشعبياً، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق». وأكد أن «الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية مسؤولة من الجميع، وأن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالمقبولية المطلوبة، سواء على المستوى الشعبي، أو النيابي، لتشكيل حكومة مؤقتة تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين، و مؤتمنة على إجراء انتخابات نيابية مبكرة». وشدد في هذا الصدد على أن «التداعيات الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، والتحديات الصحية التي تواجه العراق، والمنطقة، والعالم، تحتم الإسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة، من أجل حماية أمن وسلامة المواطنين، والانطلاق نحو تحقيق مشروع الإصلاح كاستحقاق وطني عراقي».

شاهد: العراق يتجه إلى المجهول عقب اعتذار علاوي عن تشكيل الحكومة

فيديو مقدم من Euronews

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لاجئون هاربون من المآسي يمتهنون الطهو داخل مطعم في مدريد ويقف هؤلاء في المطبخ مرتدين مرايل سوداء تحمل اسم المطعم "ريفيوجن" بأحرف برتقالية عريضة، لتحضير أطباق من بلدانهم وهي "المصقعة" على الطريقة السورية والكفتة على الطريقة السودانية والـ"تيكوينيوس" الفنزويلية. Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان العراق يتجه إلى المجهول عقب اعتذار علاوي عن تشكيل الحكومة Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وكان علاوي اعلن في ساعة متأخرة من ليل الأحد، عبر كلمة متلفزة، اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة، وقبل ذلك وجّه رسالة إلى صالح قال فيها «رأيت أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب».

وأضاف «للأسف الشديد، كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيّقة من دون إحساس بالقضيّة الوطنيّة».

وتابع علاوي أنّ «وضع العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلّة تعمل من أجل الوطن كان واضحاً». كما وجه رسالة ثانية إلى أعضاء البرلمان قال فيها «شكراً لمن وقف وساندني من دون أن يطالب بمناصب، واسمحوا لي أن أقول لكم أنتم أمام أمانة تاريخية لا تتعلق بانتمائكم، أو حزبكم، ولا تتعلق حتى بكم، إنما تتعلق ب‍العراق وحده، هذه الأمانة تستوجب عليكم أن تتولوا زمام المبادرة، وأن تأخذوا دوركم الأساسي من أجل فرض رؤيتكم لتصحيح مسار الأمور، فالقرار قراركم، لا قرار شخص آخر، فمن يفاوض باسمكم يسعى إلى منصب ووزارة من أجل مصالحه الخاصة، لا من أجل حزب، أو مكوّن». كذلك وجه علاوي رسالة ثالثة إلى الشعب العراقي، دعا فيها الشعب إلى الاستمرار في الضغط من خلال التظاهرات السلمية لكي لا تضيع التضحيات التي قدمها سدى.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، في رسالة وجّهها إلى الرئيس صالح، وإلى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، وأعضاء البرلمان، اللجوء إلى «الغياب الطوعي» كرئيس مجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك من إجراءات، وسياقات.