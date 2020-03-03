الجبهة التركمانية العراقية تطالب بإغلاق مدارس "غولن" الإرهابية

كركوك/الخليج 365

طالب متحدث الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان، حكومة بلاده بإغلاق مدارس منظمة "غولن" الإرهابية.

وفي حديث للأناضول، أشار أنّ المنظمة الإرهابية تدير عدة مدارس في مدينة كركوك، مؤكدا على وجوب تخصيصها للمدارس التابعة لوزارة التعليم العراقية.

وشدّد سمعان على ضرورة إغلاق مدارس المنظمة الإرهابية أو تبعيتها لوزارة التعليم العراقية.

وأوضح أنّ مناهج التعليم ووسائلها يجب أن تكون خاضعة لراقبة الدولة، قائلاً :" لا يتم ذلك إلا بربط هذه المدارس بوزارة التعليم."الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.