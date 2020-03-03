أمانة جدة تعلن موعد دفعة جديدة من تنفيذ منح المواطنين

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة التعمير عن البدء في تنفيذ طلبات المنح الصادرة من المقام السامي. ودعت الأمانة المواطنين ممن صدر لهم تلك الأوامر من العام 1436 حتى 1440 بالدخول على مركز المعلومات الوطني “نفاذ” وذلك لتحديث البيانات خلال أسبوعين ضمن 8947 منحة معتمدة تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية.

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