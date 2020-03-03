وظائف شاغرة في الجامعة الإلكترونية

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صحيفة الخليج الالكترونية
طرحت الجامعة السعودية الإلكترونية عدد من الوظائف الصحية للرجال بمسمى مساعد صحي وفني تمريض.
كما طرحت عدة وظائف للنساء بمسميات طبيب نائب- طب أسرة أسنان -طبيب مقيم- طب أسنان- فني-مساعد طبيب أسنان – فني تمريض – أخصائي طب طوارئ.
واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، ولديه ترخيص ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
كما اشترطت على ألّا يقل معدل المتقدم عن (جيد) لآخر مؤهل علمي، وأن يكون حاصل على شهادة تصنيف مهني وبطاقة تسجيل مهني ساري المفعول.
وذكرت أن التقديم متاح الآن وحتى يوم الخميس المقبل من خلال الرابط التالي : أضغط هنا
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