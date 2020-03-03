توجيه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن الأمراض المعدية ومنها كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بتخصيص خطبة يوم الجمعة المقبل للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية، ومنها “كورونا”.

وشدد آل الشيخ على جميع الخطباء بجميع الجوامع في مختلف مناطق المملكة، بتوعية الناس بالالتزام بما يصدر من جهات الاختصاص من تعليمات في هذا الشأن، وذلك لما لخطبة الجمعة من أهمية في توعية المجتمع.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس (الإثنين)، تسجيل أول حالة مصـابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن كان في إيران وقدم إلى المملكة عبر البحرين، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بحقه.