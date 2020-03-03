شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «حساب المواطن» للمستفيدين لتفادي توقف الدعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أن تسجيل معلومات غير صحيحة تتعلق بالراتب، تؤدي إلى توقف الدعم عن المستفيد.

ولفت حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، إلى أن الإفصاح بشكل غير صحيح عن قيمة الراتب يوقف الدعم عن المستفيد، وذلك وفقًا لضوابط البرنامج.

وكان أحد المواطنين، قد وجَّه سؤالًا بأنه أفصح عن راتبه بقيمة أقل مما يحصل عليه عن طريق الخطأ، وتم إيقاف الحساب.