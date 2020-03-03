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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 12 مليون كمامة لمواجهة "كورونا" في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، إن بلاده تمكنت من توفير 12 مليون كمامة لمواجهة فيروس كورونا الجديد المعروف علميا بـ"كوفيد-19".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالرباط حضره سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، مساء الإثنين، حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس "كورونا" في المملكة، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية.
وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت، الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس، لمواطن مغربي مقيم بإيطاليا.
وأوضحت الوزارة أن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق"، وأضافت أنه موجود حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء.
وأشارت إلى أنه بعد التأكد من نتائج التحاليل، سارع فريق من الخبراء بحصر جميع المخالطين للمصاب لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس.
ونشرت صحيفة "العلم" المغربية أن الجهات الأمنية بمطار أكادير، جنوب البلاد، أوقفت سائحا من جنسية بريطانية وبحوزته نحو 16 ألف كمامة طبية تستعمل لمنع انتقال الفيروسات، كان بصدد تهريبها إلى مدينة مانشستر البريطانية.
وأعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، تسجيل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2943 حالة.
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