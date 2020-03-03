شركة رينو الفرنسية المصنعة للسيارات تكشف عن مفاجأة.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة رينو الفرنسية المصنعة للسيارات عن مفاجأة بخصوص الطراز الكهربائي الجديد كليا Morphoz، الذي يتمتع بإمكانيات رائعة وستطرح منه نسخة تجريبية للعرض فقط.



ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فيديو ترويجيا نشرته رينو على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، ومجموعة من اللقطات لطراز Morphoz الكهربائي الجديد.

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ومن أبرز إمكانات السيارة أنها تعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي، وتتمتع بمحرك كهربائي بنسبة 100%.

وقال "موتور وان" إن رينو أضافت إمكانيات تقنية مثل التعرف تلقائيا على بصمة الوجه للساق لتشغيل المحرك وفتح الأبواب دون الحاجة للاقتراب منها، فكل ما يحتاج السائق للقيام به لفتح الأبواب هو الإشارة بيديه لتستجيب أجهزة الاستشعار الذكية خارجة السيرة له بفتح الباب.

ومن الداخل منحت شركة رينو طراز Morphoz منصة إلكترونية يديرها نظام تشغيل CMF-EV الكهربائي الذي طورته رينو ويمنح السائق العديد من خيارات القيادة وتحكما أكبر في قوة اندفاع السيارة.

وقال "موتور وان" إن محرك طراز رينو Morphoz الكهربائي، سيكون قادرا على السير لمسافة تتراوح بين 249 و 435 ميلا كحد أقصى لشحن البطاريات، التي ستعلن رينو قدراتها بالتزامن مع عرض الطراز أمام الجمهور قريبا.