شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريلمي تطلق هاتفها إكس 50 برو بتقنيات الجيل الخامس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت ريلمي العلامة التجارية الأسرع نمواً على مستوى العالم، أفضل هواتفها الذكية وأولها من فئة الجيل الخامس "أسرع هواتف الجيل الخامس" ريلمي إكس 50 برو الجيل الخامس والجديد، الذي يتميز بدمج تقنيتي الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.



ويعد جهاز ريلمي إكس 50 برو الجيل الخامس هو هاتف الفلاجشيب الأول من فئته المزودة بمنصة هواتف سنابدراجون Tm 865 من كوالكوم، التي تدعم شبكات الجيل الخامس المستقلة وغير المستقلة.

ويأتي الهاتف أيضاً بكاميرا رباعية مزودة بتقنيتي الذكاء الاصطناعي وعين الصقر بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة بزاوية فائقة الاتساع ودقة 32 ميجابكسل، وشاشة المصفوفة العضوية النشطة ذات الصمام الثنائي الباعث للضوء (أموليد) بمعدل تحديث 90 هرتزاً وتقنية الشحن السريع بقدرة 65 واتاً، مما يجعل الجهاز فريداً من نوعه غير قابل للمنافسة ويمنح مستخدميه أداءً قوياً.

ومع تحقيق هذه النتائج المذهلة، أعلنت الشركة رسمياً في الوقت ذاته عن استراتيجية ريلمي 1+1: الهواتف الذكية ودمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لعام 2020 ليتمتع الشباب بحياة أشبه بحياة رواد التغيير التكنولوجي. وقد استعرض إميليو ألفاريز المدير الإقليمي لريلمي إسبانيا، أثناء الفاعلية خطط ريلمي المستقبلية في مجال دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للجمهور العالمي.

على الرغم من دخول ريلمي عصر الجيل الخامس، فإنها ما زالت تلتزم بشعارها التجاري "Dare to Leap" وابتكار منتجات أفضل من الجيل الخامس من أجل الشباب بصفتها "ناشر الجيل الخامس".

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تركز ريلمي في مجال إنترنت الأشياء، لا سيما الهواتف الذكية، على المتطلبات الشخصية والمنزلية ومتطلبات السفر وبناء واجهة شبكة مستخدم رائدة ذكية 3 في 1 للشباب حول العالم.

وسوف تطلق ريلمي في المستقبل منصة الارتباط الذكية الخاصة بها التي ستقوم بالأساس على الهواتف الذكية، وتربط عدد أكبر من الأجهزة التي تدمج بين الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مع التركيز على الشاشات الذكية والساعات الذكية وسماعات أذن البلوتوث الذكية والسماعات الذكية.

كما يتم إطلاق عدد كبير من خدمات الجيل الخامس التجارية رسمياً في 2020. انطلاقاً من كون ريلمي ناشر عالمي للجيل الخامس، يستمر هاتف الجيل الخامس إكس 50 برو من ريلمي في تزويد العملاء بمجموعة رائعة من السمات تحت شعار "Dare to Leap".

إن جهاز الجيل الخامس ريلمي إكس 50 برو هو الأول من فئة أجهزة ريلمي الجيل الخامس، ويأتي مزوداً بإطار معدني بلون أخضر غامق منخفض التشبع وأحمر محبب اللذين حققا انتشاراً واسعاً في 2020.

ويتميز سطح شاشة الجهاز وغطاؤه الخلفي بأنهما مصنوعان من الجيل الخامس من زجاج الغوريلا ثلاثي الأبعاد من إنتاج شركة كورنينغ وسطح مقاوم للتوهج، مما يجعل السطح متيناً ويعيش طويلاً ويمنحه لمسة فائقة الاستشعار.

ويأتي جهاز الجيل الخامس من ريلمي إكس 50 برو مزوداً بمنصة هاتف الجيل الخامس سناب دراجونtm 865من كوالكوم، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي ديناميكي بمعدل بيانات مزدوج منخفض الطاقة 5، وسعة تخزينية UFS 3.0 + تقنية الكتابة تربو + HBP، مما يجعل منه هاتف جيل خامس فلاجشيب عالي الأداء داخلياً وخارجياً.

أما عن أسعار هواتف ريلمي إكس 50 برو، فإن ريلمي تتمسك بمفهوم (Dare to Leap) حيث ستكون أسعار الإصدارات الثالثة لهواتف إكس 50 برو الجيل الخامس في إسبانيا على النحو التالي: 599 يورو للهواتف سعة (8 جيجابايت+128 جيجابايت) و669 يورو للهواتف سعة (8 جيجابايت+256 جيجابايت) و749 يورو للأجهزة سعة (12 جيجابايت+256 جيجابايت)، ومن المقرر أن تطرح هواتف ريلمي إكس 50 برو الجيل الخامس في أبريل المقبل، من خلال القنوات الرسمية لريلمي في أوروبا، ومن المقرر طرحه في السوق الإماراتية قريباً.