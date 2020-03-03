تحذير.. الأرض تنتظر ربيعا حارا حارقا في 2020

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

يتوقع خبراء الطقس والمناخ في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأرض تنتظر ربيعا حارا حارقا، وذلك نتيجة تغير المناخ الذي يحكم قبضته على كوكبنا.

وأصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، تقريرا تقول فيه إنه من المحتمل أن تشهد أجزاء كثيرة من العالم درجات حرارة أعلى من المتوسط ​​خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وجاء أيضا أن ارتفاع درجات الحرارة يأتي في وجود ظاهرة "إلنينو" الطبيعية، وهو حدث طبيعي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية كل بضع سنوات، وهذا ما يثير القلق.

المنظمة العالمية للأرصاد لجوية: إشارة التغير المناخي التي يسببها الإنسان أصبحت الآن قوية للغاية

وحذرت المنظمة من أن إشارة التغير المناخي التي يسببها الإنسان أصبحت الآن قوية للغاية، ومن أنه كان هناك فرصة بنسبة 60% لنعيش طقسا محايدا من مارس إلى مايو، دون وجود ظاهرة El Nino أو نظيرتها La Nina خلال هذه الأشهر.

وعلى الرغم من غياب هذه الظواهر، انخفضت فرص الجو الطبيعي، مع العلم أن فرصة وجود طقس طبيعي تصبح 35% عند حدوث El Nino و5% فقط عند حدوث La Nina.

"El Nino" أو "ENSO" عبارة عن ظاهرة تحدث بشكل طبيعي في المحيط الهادئ ولها تأثير على ارتفاع درجات الحرارة ودرجات الحرارة العالمية، وترتبط أيضًا بالأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف.

وعلى الرغم من الغياب المحتمل لظاهرة El Nino، تتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه ستكون هناك درجات حرارة فوق سطح البحر أعلى من المتوسط ​​في أجزاء كثيرة من العالم، وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الأرض العادية.

وقال الأمين العام لوكالة الأمم المتحدة بيتري تالاس: "حتى الأشهر المحايدة الأكثر دفئًا لم تعد كما كانت في الماضي، حيث ارتفعت درجات حرارة سطح البحر والجو وحرارة المحيط بسبب تغير المناخ".

وأضاف "مع وجود أكثر من 90% من الطاقة التي حول المحيطات غازات دفيئة، فإن محتوى حرارة المحيطات في مستويات قياسية".

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