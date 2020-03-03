شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: لا حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الكويتية، إنه لا حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أنه تم وصول نحو 3.6 مليون كمامة طبية، بعد استيرادها بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ لمواجهة النقص الذى تعانى منه الأسواق المحلية، وتوفيرها للمواطنين والمقيمين، وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أنه تم تكليف الشركة الكويتية للتموين، بتوفير تلك الكمامات المطابقة للمعايير الطبية، وتوزيعها عبر مراكز نقاط التموين فى الكويت قريبا.

وأشارت، إلى أنه تم استيراد تلك الكميات، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الصحة والدفاع الكويتيتين؛ حيث تحملت (الدفاع) مسؤولية نقل تلك الكميات عبر طائراتها الجوية، مما سهل وصولها إلى البلاد ، بينما تولت (الصحة) فحص تلك الكمامات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الطبية العالمية، والإشراف على سلامة تخزينها وتوزيعها، فضلا عن إرشاد المواطنين بكيفية الاستخدام الصحيح، عبر النشرات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة.

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وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس اكتشاف 10 حالات إصابة جدية بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين إلى 56 حالة.