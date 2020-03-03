شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أتربة فى السعودية وانخفاض درجات الحرارة بالإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد السعودية استمرار نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتؤدى إلى تدن فى مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، بينما تشهد البحرين والإمارات انخفاض ملحوظ في دراجات الحرارة.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار و التي تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يكون الطقس غدامغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية على البحر، محملة بالغبار ومثيرة للأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

الرياح: شمالية غربية / 25 – 35 كم/س تصل إلى 60 كم/س الخليج العربي: مضطرب – شديد الإضطراب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:44 الثاني عند الساعة 40:06 الجزر الأول عند الساعة 13:03 عند الساعة 23:11 بحر عمان: مضطرب لموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى باردا نسبيا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.

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الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا.

وتحذر الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 25%.