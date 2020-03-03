الجيش اليمني: نخوض معارك لاستعاد مركز الجوف من الحوثيين

اليمن/ عزيز الأحمدي/ الخليج 365

قال الناطق باسم القوات الحكومية في اليمن، عبده مجلي، الثلاثاء، إن الجيش يتواجد بالقرب من مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف (شمال) التي سيطر عليها مسلحو جماعة الحوثي الأحد، ويخوض معاركا لاستعادتها.

وأوضح مجلي، في تغريدة، نشرها المركز الاعلامي للقوات المسلحة، أن القوات الحكومية لا تزال مرابطة في مختلف جبهات القتال بالجوف.

وشدد على أن الجيش يعمل لطرد المسلحين الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.

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وتوعد الحوثيين، بالمحاسبة على ما وصفها "جرائم التهجير للسكان" وقال إنها لن تمر من دون عقاب.

وتحدث الناطق باسم الجيش عن "خطط تكتيكية واستراتيجية يجري ترتيبها بإشراف مباشر من القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد ربه منصور هادي (رئيس البلاد) ونائبه (علي محسن الأحمر)، لاستعادة الجوف بالكامل والوصول إلى العاصمة صنعاء.

والأحد الماضي، سيطر الحوثيون على "الحزم"، بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية في تحول لافت لمسار المعركة لصالح جماعة الحوثي، التي سيطرت أيضا أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، على "فرضة نهم" التابعة لمحافظة صنعاء.

ويشهد اليمن منذ ما يزيد عن 5 أعوام قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على محافظات يمنية عديدة بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.