جامعة الباحة تنفي توقف مشروع مدرسة القيادة ببلجرشي

صحيفة الخليج الالكترونية

الخليج – ايوب الغامدي

نفت المتحدث باسم جامعة الباحة د. ساري الزهراني , توقف مشروع مدرسة القيادة ببلجرشي , مؤكداً بأن المشروع قطع أشواطاً كبيرة ويحظى بعناية واهتمام من قبل مدير جامعة الباحة الاستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين.

وأضاف الزهراني , بأن مدير الجامعة يقف مباشرة على المراحل التي وصل إليها، ونسبة ما تم إنجازه، وذلك وفق المخططات والمعايير المحددة، مع التزام الشركة المنفذة بكل المواصفات المتفق عليها.

ونوه متحدث جامعة الباحة , بأن الجامعة تؤكد على السعي نحو تنفيذ المشروع بحسب المخططات المعتمدة، وفقا لأحدث المعايير، وستطبق في مدرسة تعليم قيادة السيارات أفضل المناهج التعليمية، والوسائل الحديثة، مع تقديم خدمات التعليم النظري والمحاكاة والتدريب العملي لكيفية قيادة المركبة والتحكم فيها، وذلك وفق منهج تدريب متقن ونظام تقويم يشمل العناصر النظرية والعملية المستوفية لمعايير السلامة المرورية والتدريب عليها.