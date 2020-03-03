شكرا لقرائتكم خبر عن أسراب الخفافيش تنتشر بالمناطق السكنية في «جازان».. و«الصحة» تتفاعل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يتواصل غزو أسراب الخفافيش للمناطق المأهولة بالسكان في منطقة جازان، إذ أكد عدد من المواطنين أن الظاهرة تمتد إلى أكثر من 7 سنوات وتتواجد بكثافة في الصيف، فيما ذكرت بعض الدراسات بأنها مسؤولة عن كثير من الفيروسات التي تنتقل إلى حيوانات أخرى، وقد تنتقل إلى الإنسان.

Advertisements

وأوضح المواطن أنور زكري، أن ظاهرة أسراب الخفافيش قديمة وتظهر في محافظة أبوعريش وصبيا، وكان في السابق تكون على أعالي أشجار النخيل، ولكن الآن أصبحت تغزو الأماكن المأهولة بالسكان كما ظهر في مستشفى الملك فهد بأبوعريش- وفقاً لـ”الوطن”-.

وأكد المشرف على مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة جازان زراق عيسى الفيفي، أن الباحثين في الجامعة على اطلاع بالظواهر المحيطة في المنطقة، مشيراً إلى أنه لاحظ أعداداً كبيرة من الخفافيش على امتداد الطرق، موضحاً أن هذه الخفافيش قادمة من خارج المملكة، وهي أنواع كبيرة الحجم، وتنتشر في هذا الوقت كون درجات الحرارة مناسبة لها، ولوحظ أن أعدادها تزداد بشكل مستمر نتيجة لتوفر الغذاء وعدم وجود المفترس.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لصحة منطقة جازان محمد الدراج إنه تمت ملاحظة وجود الخفافيش في محيط مستشفى الملك فهد بأبوعريش خلال الأيام الماضية وتم العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخلص منها، حيث تم الرش بالمبيدات الدخانية وقص للأشجار.