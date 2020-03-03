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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 إصابات بكورونا في باكستان بعد تسجيل حالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت السلطات الباكستانية، الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5، منذ الأسبوع الماضي، وفقا للعين.
وقال وزير الصحة ظفار ميرزا على "تويتر": "لدينا الآن حالة إصابة مؤكدة خامسة بفيروس كوفيد 19".
وأعلنت باكستان، السبت الماضي، ظهور حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 4 حالات.
وقال وزير الصحة الباكستاني وقتها، في مؤتمر صحفي: "تلقينا تقارير عن حالتي إصابة إيجابيتين بفيروس كورونا، إحداهما في إقليم السند والأخرى في مناطق اتحادية".
ولم يذكر الوزير اسمي المدينتين اللتين ظهرت فيهما الإصابتان الجديدتان، وطلب من وسائل الإعلام احترام خصوصية المرضى.
وأضاف أن المصابين الأولين في حالة جيدة، وأحدهما على وشك الخروج من المستشفى.
وقال مرتضى وهاب وزير الإعلام في إقليم السند، إن أحد المصابين الجديدين من كراتشي، مركز الاقتصاد في البلاد، ما يرفع عدد المصابين هناك إلى اثنين.
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